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لفتة مميزة من رونالدو تجاه ضحايا الزلزال

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محمد الفلاح - سارع البرتغالي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بلفتة إنسانية تجاه ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، والذي شهدته البلاد خلال الساعات الماضية.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل البريطانية"، أن البرتغالي رونالدو أرسل، طائرة مليئة بالمساعدات إلى المناطق التي دمرتها الكارثة بهدف مساعدة المتضررين.

وتابعت: "النجم البرتغالي تأثر بشدة بالمشاهد المأساوية التي خلفت عددا كبيرا من القتلى والمصابي، وأثرت بشدة على حياة الكثيرين، ولذلك بادر بالمساعدة".

وأضافت: "طائرة المساعدات التي أرسلها رونالدو، تضمنت الخيام والطعام والوسائد والأسرة والأغطية وأغذية أطفال وحليب وإمدادات طبية للمساعدة في الجهود الإنسانية".

واختتمت: "لفتة رونالدو ستشجع شخصيات رياضية أخرى على تقليده في الأيام والأسابيع المقبلة والتوجه بتبرعات تجاه ضحايا الزلزال".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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