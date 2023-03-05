شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري السعودي تعلن رقم استثنائي في مباراة الوحدة والهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي أن مباراة الوحدة والهلال، سجلت الوقت الفعلي الأعلى في الجولة التاسعة عشر بدوري روشن السعودي للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد قائلًا: "هذه المباراة سجلت 57.35 دقيقة لعب حقيقية".،

وكانت المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

وفيما كانت النتيجة بهدفين لكل فريق، نجح الهلال في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 90+3، قبل أن يدرك الوحدة التعادل في الدقيقة 90+9.

وسجلت الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي أعلى عدد أهداف بالمسابقة حتى الآن، حيث شهدت الجولة إحراز 29 هدفًا.

ورغم غياب البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر، عن مباراة فريقه في هذه الجولة للإصابة حافظ، على صدارة قائمة الهدافين برصيد 13 هدفا.

ورفع الهلال رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بينما احتل الوحدة المركز 12 برصيد 18 نقطة بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.