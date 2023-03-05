أوامر ملكية .. الدوسري وزيرا للإعلام والسلطان عضوا بمجلس الوزراء

كما شملت الأوامر تعيين كل من:
المهندس/ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء
حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير .
الفريق/ محمد بن عامر بن محمد الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة.
راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة.
الدكتور/ عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.
إسماعيل بن سعيد بن علي الغامدي مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.
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