أوامر ملكية .. الدوسري وزيرا للإعلام والسلطان عضوا بمجلس الوزراء

أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم عددا من الأوامر الملكية بتعيينات في عدد من الجهات الجكومية شملت تعيين سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرا للإعلام.

كما شملت الأوامر تعيين كل من:

المهندس/ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء

حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير .

الفريق/ محمد بن عامر بن محمد الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة.

راكان بن إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة.

الدكتور/ عبدالرحمن بن حمد بن صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمرتبة الممتازة.

إسماعيل بن سعيد بن علي الغامدي مساعداً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة بالمرتبة الممتازة.