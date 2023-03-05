السعودية اليوم / وزيرا العدل والاستثمار يُسلمان أولى رخص مكاتب المحاماة الأجنبية



الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

سلم معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح شركات محاماة أجنبية رخصها؛ لمزاولة المهنة في المملكة العربية

وحصل على الرخص شركة هيربيرت سميث فريهيلز ، وشركة ليثم آند واتكنز، وشركة كليفورد تشانس.

وتأتي الرخص المُصدرة كأول الرخص لمكاتب المحاماة العالمية التي تعمل في المملكة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام المحاماة، بشأن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة في المملكة.

وكان معالي وزير العدل قد أقر اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، التي تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.

// انتهى //

16:52ت م

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الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسسلم معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح شركات محاماة أجنبية رخصها؛ لمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية ، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي المُقام في الرياض تحت شعار "نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية"، بمشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين الدوليين.وحصل على الرخص شركة هيربيرت سميث فريهيلز ، وشركة ليثم آند واتكنز، وشركة كليفورد تشانس.وتأتي الرخص المُصدرة كأول الرخص لمكاتب المحاماة العالمية التي تعمل في المملكة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام المحاماة، بشأن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة في المملكة.وكان معالي وزير العدل قد أقر اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، التي تهدف إلى تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.// انتهى //16:52ت م0131

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