السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستقبل رؤساء القطاعات العسكرية والإدارات الحكومية بالمنطقة



نجران 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بديوان الإمارة اليوم، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، رؤساء القطاعات العسكرية والإدارات الحكومية بالمنطقة.

ونوه سموه بدعم واهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله-، بالمشروعات التنموية التي تخدم المواطن والمقيم في مناطق المملكة كافة، ومنها منطقة نجران.

كما تناول سموه عددا من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، معرباً عن فخره واعتزازه بمنسوبي القوات العسكرية الدرع الحصين لحدود الوطن، وصون أمنه ومقدراته في الداخل، سائلاً الله أن يحفظهم ويرحم الشهداء ويعجل في شفاء المصابين.

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16:42ت م

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