السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي سفيرة السويد لدى المملكة



الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، سفيرة مملكة السويد لدى المملكة بيترا ميناندر.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الأمور المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأثنت السفيرة السويدية على الأداء المهني المتطور للمركز وجهوده الكبيرة في دعم العمل الإنساني حول العالم.

// انتهى //

16:34ت م

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