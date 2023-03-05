السعودية اليوم / شركة "ثقة" تستعرض حلولها الذكية ضمن المؤتمر العدلي الدولي



الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

تشارك شركة ثقة في المؤتمر العدلي الدولي الذي يقام تحت شعار "نُيَسِّر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية"، خلال الفترة من 5-6 مارس من الشهر الجاري 2023، في الرياض.

وتأتي مشاركة ثقة عبر رعايتها الماسية للمؤتمر، من خلال جناح لها؛ لإبراز جهودها المتعلقة بالحلول الذكية الخاصة بالقطاع العدلي والخدمات العدلية، منها خدمة الموثّق التي تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت ومكان بجودة عالية ووقت قصير، وتقدم العديد من الخدمات التوثيقية، أبرزها الإفراغات العقارية، الرهن العقاري، وتوثيق الوكالات وذلك عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة، وتأتي خدمة الموثّق بإشراف وزارة العدل وبتشغيل وتطوير شركة ثقة وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، إضافة إلى منصة المزاد الإلكتروني التابعة لشركة ثقة التي تمكّن المستفيدين من إجراء عمليات المزايدة وطرح الأصول المراد بيعها بسهولة وأمان، وتتيح المنصة المشاركة في مزادات متنوعة من أي مكان بشكل يتوافق مع قوانين إقامة المزادات والبيع والشراء في المملكة العربية

ويسعى المؤتمر إلى زيادة الوعي بإمكانات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدل، وتبادل الآراء بشأن الابتكار التكنولوجي، ووضع إستراتيجيات للمزيد من التطوير والتقييم والرقابة التنظيمية حول استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة.

// انتهى //

16:19ت م

0116



الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واستشارك شركة ثقة في المؤتمر العدلي الدولي الذي يقام تحت شعار "نُيَسِّر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية"، خلال الفترة من 5-6 مارس من الشهر الجاري 2023، في الرياض.وتأتي مشاركة ثقة عبر رعايتها الماسية للمؤتمر، من خلال جناح لها؛ لإبراز جهودها المتعلقة بالحلول الذكية الخاصة بالقطاع العدلي والخدمات العدلية، منها خدمة الموثّق التي تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت ومكان بجودة عالية ووقت قصير، وتقدم العديد من الخدمات التوثيقية، أبرزها الإفراغات العقارية، الرهن العقاري، وتوثيق الوكالات وذلك عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة، وتأتي خدمة الموثّق بإشراف وزارة العدل وبتشغيل وتطوير شركة ثقة وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، إضافة إلى منصة المزاد الإلكتروني التابعة لشركة ثقة التي تمكّن المستفيدين من إجراء عمليات المزايدة وطرح الأصول المراد بيعها بسهولة وأمان، وتتيح المنصة المشاركة في مزادات متنوعة من أي مكان بشكل يتوافق مع قوانين إقامة المزادات والبيع والشراء في المملكة العربية السعودية ويسعى المؤتمر إلى زيادة الوعي بإمكانات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدل، وتبادل الآراء بشأن الابتكار التكنولوجي، ووضع إستراتيجيات للمزيد من التطوير والتقييم والرقابة التنظيمية حول استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة.// انتهى //16:19ت م0116

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