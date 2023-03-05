السعودية اليوم / صدور عدد من الأوامر الملكية إضافة ثالثة



الرقم : أ / 310

التاريخ : 13 / 8 / 1444هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 395 ) بتاريخ 6 / 7 / 1443هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الفريق / محمد بن عامر بن محمد الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة.

ثانياً : على رئيس الاستخبارات العامة تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

// يتبع //

15:41ت م

0105



الرقم : أ / 310التاريخ : 13 / 8 / 1444هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعودية والقائد الأعلى لكافة القوات العسكريةبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ .وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 395 ) بتاريخ 6 / 7 / 1443هـ.أمرنا بما هو آت :أولاً : يعين الفريق / محمد بن عامر بن محمد الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة.ثانياً : على رئيس الاستخبارات العامة تنفيذ أمرنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// يتبع //15:41ت م0105

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