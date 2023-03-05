السعودية اليوم / صدور عدد من الأوامر الملكية إضافة ثانية



الرقم : أ / 309

التاريخ : 13 / 8 / 1444هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي قم ( أ / 589 ) بتاريخ 28 / 10 / 1443هـ .

وبعد الطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الأستاذ/ حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

// يتبع //

15:38ت م

0104



الرقم : أ / 309التاريخ : 13 / 8 / 1444هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .وبعد الاطلاع على الأمر الملكي قم ( أ / 589 ) بتاريخ 28 / 10 / 1443هـ .وبعد الطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.أمرنا بما هو آت :أولاً : يعين معالي الأستاذ/ حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير .ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// يتبع //15:38ت م0104

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