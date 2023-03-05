السعودية اليوم / صدور عدد من الأوامر الملكية



الرض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

صدر اليوم عدد من الأوامرالملكية فيما يلي نصوصها:

الرقم : أ / 307

التاريخ : 13 / 8 / 1444هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 330 ) بتاريخ 10 / 6 / 1443هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 62) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي المهندس / إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء .

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

// يتبع //

15:33ت م

0102



الرض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسصدر اليوم عدد من الأوامرالملكية فيما يلي نصوصها:الرقم : أ / 307التاريخ : 13 / 8 / 1444هـبعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 330 ) بتاريخ 10 / 6 / 1443هـ .وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 62) بتاريخ 1 / 3 / 1444هـ .أمرنا بما هو آت :أولاً : يعين معالي المهندس / إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء .ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// يتبع //15:33ت م0102

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