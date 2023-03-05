السعودية اليوم / سمو أمير حائل يتسلم التقرير السنوي لأداء فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة



حائل 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل - خلال استقباله بمكتبه اليوم لمدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة تركي المشاري - , التقرير السنوي لأداء فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة لعام 2022 م .

وأكد سموه أهمية الدور الذي يقوم بنك التنمية الاجتماعية كممكن لرواد ورائدات الأعمال وداعم للمجالات الاجتماعية والأسرية، ، متطلعاً لمضاعفة الجهود بما يخدم المنطقة وأهلها .

من جهته أشاد مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة بالدعم المستمر من سمو أمير حائل ، مؤكداً حرصه على تقديم خدمات نوعية للمستفيدين .

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15:21ت م

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