السعودية اليوم / عقد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون



الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

عقدت اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , اليوم اجتماعها الأول، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة وكلاء ونواب الوزارات والهيئات والمراكز المعنية بالأمن السيبراني بدول المجلس ، والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بأمانة المجلس خالد السنيدي.

وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من المواضيع المشتركة بين دول المجلس لتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، حيث تم استعراض الأطر والسياسات والإجراءات المشتركة ومواءمة الجهود بين دول المجلس بمختلف القطاعات للتصدي للتهديدات السيبرانية، وبحث التعاون الدولي مع الدول والمنظمات ذات العلاقة , بالإضافة لوضع آليات لتبادل المعرفة والخبرات والدراسات والتجارب المتعلقة بالأمن السيبراني بين دول المجلس، وتعزيز ودعم صناعة الأمن السيبراني بهدف تهيئة فضاء سيبراني آمن بدول المجلس.

// انتهى //

15:18ت م

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