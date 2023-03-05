شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء..6 لاعبين يغيبون عن الأهلي فى مواجهة صن داوينز المصيرية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية داخل معقل الأهلى، أن هناك حالة من القلق تجتاح الفريق القاهري، بسبب كثرة الغيابات وتضائل فرص نجوم الفريق وركائزه الأساسية من اللحاق بمواجهة صن داوينز القادمة، فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال.

وكان طبيب الأهلي أحمد عبلة، قد كشف موقف مصابي الفريق، والمهددين بالغياب عن مواجهة صن داوينز القادمة، حيث تم الكشف إصابة شريف بكدمة قوية فى منطقة الحوض، قد تستدعي غيابه عن المواجهة القادمة.

فى حين أشار إلى أن الشحات تأكد عدم لحاقه بمواجهة صن داوينز، بجانب مواجهة القطن فى الكاميرون، لإصابته بشد قوي فى عضلة السمانة.

مشيرا إلى أن السولية أيضا لن يلحق بالمواجهتين القادمتين، لتأثره بالإصابة التى لحقت به، منذ مواجهة ريال مدريد، فى مونديال الأندية الأخير.

وأضاف عبلة "أن هناك محاولات لتجهيز كلا من الثلاثي كهربا وعبد القادر وخالد عبد الفتاح، على الرغم من صعوبة المهمة، ولكن إصابة الثلاثي تعد بسيطة إلى حدا ما.



موعد مباراة الأهلى وصن داوينز

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره صن داوينز يوم السبت القادم، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن صن داوينز يعتلي صدارة هذه المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يحل الهلال فى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتزيل القطن المجموعة الثانية دون رصيد من النقاط.