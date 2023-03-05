شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يرصد التعاقد مع سفاح الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن النادي الهلال يرصد بشكل قوي إمكانية التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، لاعب نادي توتنهام، يأتي ذلك بعد أن وافق النادي اللندني بشكل كبير على رحيل اللاعب، بعد أن حدد سعر رحيل فى الإنتقالات الصيفية القادمة والبالغ 120 مليون يورو.

وأضافت التقارير أن الهلال يري أن فرصة التعاقد مه كين تعد مغرية للغاية، خاصة أن المبلغ المالي المطلوب فى اللاعب مقارنة بإمكانياته لا يعد كبيرا للغاية، كما أن مسئولي الزعيم قادرون على إتمام هذا الإنتقال من الناحية المادية.

ولكن تبقي النقطة المحورية والفاصلة فى هذا الإنتقال، أن الهلال سيحتاج للإستغناء عن أحد مهاجميه إيجالو، أو ماليجا، من أجل إتمام هذا الصفقة، حيث أنه سيكون من الصعب أن يتم الإعتماد على ثلاثي محترفين فى مكان واحد فقط.

مما قد يهدد الصفقة بالفشل فى هذه الحالة، ولكن قد يضحي مسئولي الزعيم الهلالي بماليجا، نظرا لكثرة إصاباته مؤخرًا، من أجل التعاقد مع كين، الهداف التاريخي لنادي توتنهام.



موقف هاري كين من عرض الهلال

ومن جانبه، لم يبدي اللاعب موقفه النهائي من خطوته المقبلة حال الرحيل من توتنهام، ولكنه اشار إلى أنه يفضل الإستمرار داخل الملاعب الأوروبية فى الفترة المقبلة، مع بحث إمكانية الإنتقال إلى الدوري السعودي عند الاقتراب من المرحلة العمربة لرونالدو.