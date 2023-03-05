السعودية اليوم / 8 مراكز صحية بالمدينة المنورة تحصل على شهادة الاعتماد من "سباهي"



المدينة المنورة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

حصلت مراكز الرعاية الصحية الأولية (البدراني، الأوس، درة المدينة، الحرة الشرقية، الواسطة، الشرجة، طلال، شوران) بتجمع المدينة المنورة الصحي على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي CBAHI"، بعد نجاحهم في تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة واجتيازهم التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز.

وبيّن التجمع أن هذا الاعتماد جاء بعد اجتياز المراكز التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، وهو دليل على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين، التي ستسهم بشكل فعال في تقديم خدمات عالية المستوى وفق المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المرضى بجودة الخدمة المقدمة.

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13:51ت م

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