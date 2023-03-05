السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة



الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشيخ حسين بن مفلح القحطاني.

واستمع سموه إلى نبذة عن أعمال ونشاطات النيابة العامة في المنطقة والتعاون القائم بين الإمارة والنيابة والجهود المشتركة.

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13:36ت م

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