السعودية اليوم/ "زراعة الشرقية" تنظم ورشة عمل حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان



الدمام 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أمس ورشة عمل " أيها المربي اهتم بنا " حول تربية الحيوانات والتعريف بخطورة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وهدفت الورشة إلي رفع مستوى الوعي المعرفي لدى المربين بـ 200 مرض قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان إما بشكل فردي أو جماعي ويختلف تأثيرها الصحي من المحدود إلى سريعة الانتشار ويمكن أن تكون بكتيرية أو فيروسية.

وتناولت الورشة جانباً من جهود الوزارة في مكافحة الأمراض من خلال إنشاء وحدات بيطرية وفرق ميدانية ، كذلك إقامة الورشات والفعاليات والمشاركات المجتمعية مع القطاع الخاص .

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13:16ت م

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