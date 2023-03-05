

الداير 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب طنين و(734) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومواطن، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

// انتهى //

13:01ت م

0049





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط محاولة تهريب أكثر من (2.7) طناً من نبات القات المخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.