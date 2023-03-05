السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يستقبل مسؤولين من شركة المياه الوطنية



جدة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم, مدير عام وحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية عصام بن سالم الثبيتي, ومدير عام المشاريع بالقطاع الغربي بشركة المياه الوطنية ماجد بن أحمد المالكي.

واطلع سموه خلال اللقاء على عرض موجز عن مشاريع المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها وسير العمل فيها.

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12:16ت م

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