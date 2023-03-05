

المذنب 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

كشف تجمع القصيم الصحي أن عدد المستفيدين من المرضى والمراجعين لقسم الأشعة في مستشفى المذنب العام خلال عام 2022 الماضي بلغ 41251 مستفيداً.

وبينً التجمع أن قسم الأشعة استقبل المراجعين من مختلف العيادات المتخصصة بالمستشفى، وذلك في إطار مجموعة الخدمات الطبية والعلاجية الاستشارية اللازمة التي يقدمها المستشفى للمرضى، مشيراً إلى أن عدد حالات الأشعة السينية المنجزة بلغت 26856 حالة، فيما كان عدد حالات الموجات فوق الصوتية 4891 حالة، في حين كان عدد الأشعة المقطعية 4320، وأشعة الرنين المغناطيسي 1851 حالة.

وأضاف التجمع أن حالات المراجعين لتصوير الثدي بلغت 316 حالة، فيما استفاد من خدمات الأشعة المتنقلة 942 مريضاً، وكان عدد المستفيدين من أشعة الأسنان" تصوير بانورامي" قد بلغ 2041 مستفيداً، أما حالات تصوير (الفلوروسكوبي) فقد كانت 34 حالة.

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11:54ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 41 ألف مستفيد من قسم الأشعة بمستشفى المذنب لعام 2022م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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