السعودية اليوم / الداخلية العراقية تؤكد التعاون مع دول الجوار لضبط الحدود



بغداد 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

أكدت وزارة الداخلية العراقية أهمية التعاون مع دول الجوار لضبط الحدود بين الدول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، اليوم أن تبادل المعلومات والتعاون مع دول الجوار يسهم في ضبط الحدود وتبادل المعلومات والخبرات، مضيفًا أن الداخلية العراقية اتخذت إجراءات عدة لتأمين حدودها وتحصينها بالتعاون مع دول الجوار عبر تبادل المعلومات وتوقيع مذكرات تعاون مع تلك الدول.

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11:45ت م

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