

مكة المكرمة 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كادرها البشري ليصل إلى قرابة 12 ألف موظف وعامل من المؤهلين للعمل خلال موسم رمضان لهذا العام ، كما حرصت الرئاسة على إتاحة أكثر من ٨٠٠٠ آلاف فرصة تطوعية في الحرمين الشريفين، في أكثر من ١٠ مجالات تطوعية، وتحقيق أكثر من ٢٠٠ آلف ساعة تطوعية خلال شهر رمضان المبارك، ليكون بذلك التطوع في الحرمين الشريفين من أكثر البيئات التطوعية المنظمة في العالم.

فيما حرصت الرئاسة على خدمة كبار السن وذوي الإعاقة من خلال تعزيز خدمة العربات وزيادة عددها لتصل إلى عشرة الآف عربة تعمل على مدار الساعة، ويمكن حجزها مسبقاً عبر تطبيق تنقل.

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11:27ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 12 ألف كادر و200 ألف ساعة تطوعية لخدمة قاصدي المسجد الحرام في شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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