شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يقترب من التعاقد مع بطل العالم.. صفقة مثيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحيفة، عن إقتراب نادي اتحاد جدة من التعاقد مع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم ريال مدريد وباريس السابق، ويوفينتوس الحالي، يأتي ذلك على غرار تألق اللاعب بشكل لافت فى الفترة الماضية.

وأضافت التقارير أن دي ماريا قد يوافق على عرض العميد من أجل ضمه فى الصيف، خاصة أنه لم يتبقي فى عقده سوي موسما واحدا مع السيدة العجوز، حيث سينتهي عقد اللاعب مع الفريق المدريدي فى نهاية صيف 2024.

حيث من المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة حال إتمامها ما يقارب من 200 مليون يورو، الشئ الذي قد يدفع مسئولي يوفينتوس للموافقة على عرض الأخير، دون أدني تردد، بسبب الحالة الإقتصادية الصعب التى يمر بها الفريق الإيطالي.

أليجري يرفض رحيل دي ماريا

وفى هذا الإطار، يرفض المدرب الإيطالي المخضرم خافيير أليجري، رحيل دي ماريا فى الصيف المقبل بأي شكل من الأشكال، حيث يعتبر مدرب يوفينتوس اللاعب أحد أبرز الأوراق الأساسية مع الفريق خلال المرحلة الحالية، ومن ثم فإن رحيله سيحدث خللا داخل الفريق الإيطالي.



موقف دي ماريا النهائي من الرحيل

ومن جانبه، أبدي اللاعب فى أكثر من مناسبة إلى بعض المصادر المقربة، لرغبته القوية فى الرحيل وعدم الإستمرار خلال المرحلة القادمة فى جميع الأحوال داخل السيدة العجوز، فى ظل الأزمات الطاحنة التى بمر بها الفريق.

ولكنه فى الوقت نفسه، لم يحسم دي ماريا موقفه النهائي من الإستمرار داخل الملاعب الأوروبية، أم الموافقة على العرض السعودي المغري، والسير على نفس طريق رونالدو.