

الرياض13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

تعقد الجمعية الجغرافية الخليجية مؤتمرها العلمي السادس غداً في العاصمة القطرية الدوحة، بعنوان " الأبعاد الجغرافية لصناعة الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

ويهدف المؤتمر إلى ربط الجغرافيا بمكوناتها الطبيعية والبشرية والتقنية بصناعة الثقافة ودورها في بناء ملامح المشهد الثقافي، والخروج بتوصيات علمية قابلة للتطبيق تسهم في خدمة متخذي القرار ومختلف المناشط المحلية.

ويشارك في المؤتمر خلال الفترة 5 - 8 مارس الجاري 94 باحثاً ومتحدثاً من دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية، وستقدم (59) ورقة علمية عبر سبع جلسات، تتناول سبعة محاور هي : دور المؤسسات الثقافية في صناعة الثقافة، والهوية الثقافية، ودور الجغرافيا الطبيعية في صناعة الثقافة، والتراث الثقافي، وتأثير القضايا البيئية والموجهات اللغوية في صناعة الثقافة، ودور الجغرافيا البشرية والتقنيات الجغرافية في صناعة الثقافة، أما المحور السابع فعن دور الجغرافيا البشرية والتراث في صناعة الثقافة.

وحددت اللجنة العلمية للمؤتمر متحدثاً رئيساً في كل يوم من أيام المؤتمر، وزيارتين علميتين خلال مدة انعقاده لكل من : مدينة مشيرب قلب الدوحة التي تضم متاحف تاريخية، والمكتبة الوطنية القطرية.

يذكر أن الجمعية الجغرافية الخليجية جمعية علمية مقرها دارة الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض ، تأسست في 20 محرم 1421هـ وتعنى بالدراسات الجغرافية، وتطوير المعارف النظرية والتطبيقية وتقديم الاستشارات والدراسات العلمية للقطاعات العامة والخاصة.

// انتهى //

10:51ت م

0021





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجمعية الجغرافية الخليجية تعقد مؤتمرها العلمي السادس بقطر غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.