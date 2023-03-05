السعودية اليوم / جامعة نايف تشارك في القمة العالمية الشرطية في دبي بعد غدٍ



دبي 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

تشارك جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في فعاليات القمة العالمية الشرطية 2023 التي تستضيفها دبي بعد غدٍ، مع عدد من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها، يمثلون أكثر من 112 دولة وتستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث تركز في دورتها الثانية على التكنولوجيا والابتكار سواء خلال جلسات المؤتمر أو المعرض المصاحب والتي تشارك فيه 250 هيئة ومنظمة وشركة متخصصة في مجالات التقنيات الرائدة.

ويستهدف المؤتمر بحث سبل تعزيز قوة الشرطة العالمية، وإنشاء مجتمع شرطي عالمي قادر على مواجهة المستقبل بثقة، ومشاركة أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة.

وتشارك الجامعة للمرة الأولى في المعرض بجناح تعرض من خلاله البرامج المتطورة لتدريب وتجهيز المختصين والقادة في المجالات الأمنية بالدول العربية، عبر تقنيات رقمية تفاعلية بحضور متخصصين من الجامعة في كافة البرامج والأنشطة التي تقدمها الجامعة، إضافة إلى عرض الأبحاث والمؤلفات الخاصة بالقضايا الأمنية الحديثة وكيفية العمل على مواجهاتها.

كما يستعرض جناح الجامعة برامج وأبحاث المراكز البحثية والتدريبية والشراكات الدولية التي أبرمتها بهدف تطوير قدرات الأجهزة الأمنية بالدول العربية، حيث تركز الجامعة - بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب- على أن تكون المرجع الأول عربيًا للدراسات والبحوث الأمنية المتخصصة؛ إضافة إلى إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية عبر برامج علمية وتدريبية وأكاديمية مميزة أٌعدت بجودة عالية تُواكب احتياجات الجهات الأمنية والعدلية.

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10:47ت م

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