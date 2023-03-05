السعودية اليوم / وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (20) موقعاً حول المملكة



الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (20) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في محافظة المحاني ويوم الثلاثاء للنساء لمدة يومين لكل منهما، كما تقدم الخدمة للرجال اليوم في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مقر الشركة

وفي منطقة القصيم تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال يوم الاثنين في مدينة تدريب الأمن العام في بريدة، وفي مقر بلدية محافظة المذنب، ويوم الثلاثاء في مقر شركة سبيماكو الدوائية في بريدة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مصنع أسمنت القصيم في بريدة، ويوم الخميس في مقر إدارة الأحكام الحقوقية في بريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة اليوم خدماتها للرجال والنساء في مركز بني عطا بمحافظة قلوة، وللرجال في مركز جرب بمحافظة العقيق لمدة يومين لكل منهما.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة يوم الاثنين بتقديم خدماتها للرجال في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران لمدة يوم، وفي مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة بمحافظة الأحساء لمدة يومين.

كما تقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز القحمة لمدة يومين، ويوم الخميس للرجال في مقر بلدية محافظة سراة عبيدة لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال بمقر صندوق التنمية الزراعي في محافظة القريات بمنطقة الجوف لمدة يوم واحد، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز بدا في محافظة الوجه بمنطقة تبوك لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مقر جمعية مرضى الكلى بمنطقة حائل ويوم الأربعاء للنساء لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الأربعاء في مركز حمى بمنطقة نجران لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

// انتهى //

10:42ت م

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الرياض 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واستقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (20) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في محافظة المحاني ويوم الثلاثاء للنساء لمدة يومين لكل منهما، كما تقدم الخدمة للرجال اليوم في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مقر الشركة السعودية للكهرباء، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.وفي منطقة القصيم تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال يوم الاثنين في مدينة تدريب الأمن العام في بريدة، وفي مقر بلدية محافظة المذنب، ويوم الثلاثاء في مقر شركة سبيماكو الدوائية في بريدة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مصنع أسمنت القصيم في بريدة، ويوم الخميس في مقر إدارة الأحكام الحقوقية في بريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة اليوم خدماتها للرجال والنساء في مركز بني عطا بمحافظة قلوة، وللرجال في مركز جرب بمحافظة العقيق لمدة يومين لكل منهما.وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة يوم الاثنين بتقديم خدماتها للرجال في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران لمدة يوم، وفي مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة بمحافظة الأحساء لمدة يومين.كما تقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز القحمة لمدة يومين، ويوم الخميس للرجال في مقر بلدية محافظة سراة عبيدة لمدة يوم واحد.وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال بمقر صندوق التنمية الزراعي في محافظة القريات بمنطقة الجوف لمدة يوم واحد، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز بدا في محافظة الوجه بمنطقة تبوك لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مقر جمعية مرضى الكلى بمنطقة حائل ويوم الأربعاء للنساء لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدم الخدمة للنساء يوم الأربعاء في مركز حمى بمنطقة نجران لمدة يومين.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //10:42ت م0017

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.