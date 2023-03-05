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منافسات نارية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-3-2023 والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق الخامس من شهر مارس الجاري، في إطار منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى، والتي تشهد على العديد من المواجهات القوية.

ويستعرض لكم موقع " سبورت 365"، مواعيد مباريات الليلة في الدوريات الأوروبية الكبرى والقنوات الناقلة لهذه المواجهات.. كالآتي

-مواعيد مباريات والقنوات الناقلة 

نوتينجهام فورست  X إيفرتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium  

X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

-مواعيد مباريات والقنوات الناقلة    

بلد الوليد X إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة  beIN Sports HD 1                    

X فالنسيا – الساعة 5:15 مساء على قناة  beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 على قناة  beIN Sports HD 1

ريال بيتيس X – الساعة 10 مساء على قناة  beIN Sports HD 1

-مواعيد مباريات والقنوات الناقلة  


 
سبيزيا X هيلاس فيرونا – الساعة 1.30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1          

سامبدوريا X  ساليرنيتانا  - الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

انتر ميلان X  ليتشي – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1          

روما X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

-مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن X هيرتا برلين – الساعة 4:30 عصرا                    

فولفسبورج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 6:30 عصرا          

-مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  

تروا X موناكو – الساعة 2 ظهرا          

مونبلييه X أنجيه – الساعة 4 عصرا                

ستراسبورج X ستاد بريست 29   – الساعة 4 عصرا

ستاد ريمس X اجاكسيو – الساعة 4 عصرا              

تولوز X كليرمون فوت 63 – الساعة 4 عصرا        

ليون X لوريان – الساعة 6 مساء        

رين X مارسيليا – الساعة 9:45 مساء

- مواعيد مباريات والقنوات الناقلة  


 
حرس الحدود X سيراميكا كليوباترا – الساعة 6 مساء على قناة  1 on time sport

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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