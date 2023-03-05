شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات نارية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-3-2023 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق الخامس من شهر مارس الجاري، في إطار منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى، والتي تشهد على العديد من المواجهات القوية.

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365"، مواعيد مباريات الليلة في الدوريات الأوروبية الكبرى والقنوات الناقلة لهذه المواجهات.. كالآتي

-مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نوتينجهام فورست X إيفرتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليفربول X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

-مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

بلد الوليد X إسبانيول – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

برشلونة X فالنسيا – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 على قناة beIN Sports HD 1

ريال بيتيس X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

-مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة





سبيزيا X هيلاس فيرونا – الساعة 1.30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

سامبدوريا X ساليرنيتانا - الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

انتر ميلان X ليتشي – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

روما X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

-مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن X هيرتا برلين – الساعة 4:30 عصرا

فولفسبورج X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 6:30 عصرا

-مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

تروا X موناكو – الساعة 2 ظهرا

مونبلييه X أنجيه – الساعة 4 عصرا

ستراسبورج X ستاد بريست 29 – الساعة 4 عصرا

ستاد ريمس X اجاكسيو – الساعة 4 عصرا

تولوز X كليرمون فوت 63 – الساعة 4 عصرا

ليون X لوريان – الساعة 6 مساء

رين X مارسيليا – الساعة 9:45 مساء

- مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة





حرس الحدود X سيراميكا كليوباترا – الساعة 6 مساء على قناة 1 on time sport