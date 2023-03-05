شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الاتحاد والنصر يُشعل الكرة السعودية مبكرًا.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم السعودية بالوطن العربي، عن موعد انطلاق فعاليات مباراة كلاسيكو الدوري السعودي، والذي سيجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ضد نظيره نادي النصر.

نفاذ تذاكر مباراة النصر ضد اتحاد جدة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره نادي اتحاد جدة، مساء يوم الخميس المقبل الموافق التاسع من شهر مارس الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

وأعلن برنامج "أكشن مع وليد"، أنه تم بيع 44 ألف تذكرة لمواجهة الاتحاد والنصر التي سوف تقام على ملعب الجوهرة المشعة.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد النصر في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة اتحاد جدة ضد النصر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 46 نقطة من 19 مباراة، بينما يأتي الاتحاد في الوصافة برصيد 44 نقطة.

والجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول، قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب مرسول بارك، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.