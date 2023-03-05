السعودية اليوم / إقبال كثيف على معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بجازان



جيزان 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واس

شهد معرض اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2023 تحت شعار "السلامة هدف ووقاية"،الذي أقيم في مجمع الراشد مول بمدينة جيزان، إقبالاً كثيفا من الزوار من مختلف الأعمار والفئات.

واشتمل المعرض ، على عدد من الأجنحة والفعاليات والبرامح التوعوية المختلفة،قدمها على مدى ثلاثة أيام عدد من المختصين،عن متطلبات السلامة، والوقاية والحماية من الحريق، وأهم التعليمات المتعلقة بمواجهة الحوادث المختلفة، والإخلاء الآمن من المنازل اثناء الحوادث ومنها حوادث الحرائق -لا قدر الله- مع عرض لمنظمات الغاز المعتمدة من الهيئة

كما تم عرض احدث معدات وتجهيزات الدفاع المدني في أعمال الإطفاء والإنقاذ والتدخل في حوادث المواد الخطرة والحماية المدنية ، إضافة إلى عدد من الفعاليات المتنوعة للأطفال، وعرض أفلام توعوية تم انتاجها من المديرية العامة للدفاع المدني.

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07:10ت م

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جيزان 13 شعبان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسشهد معرض اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2023 تحت شعار "السلامة هدف ووقاية"،الذي أقيم في مجمع الراشد مول بمدينة جيزان، إقبالاً كثيفا من الزوار من مختلف الأعمار والفئات.واشتمل المعرض ، على عدد من الأجنحة والفعاليات والبرامح التوعوية المختلفة،قدمها على مدى ثلاثة أيام عدد من المختصين،عن متطلبات السلامة، والوقاية والحماية من الحريق، وأهم التعليمات المتعلقة بمواجهة الحوادث المختلفة، والإخلاء الآمن من المنازل اثناء الحوادث ومنها حوادث الحرائق -لا قدر الله- مع عرض لمنظمات الغاز المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.كما تم عرض احدث معدات وتجهيزات الدفاع المدني في أعمال الإطفاء والإنقاذ والتدخل في حوادث المواد الخطرة والحماية المدنية ، إضافة إلى عدد من الفعاليات المتنوعة للأطفال، وعرض أفلام توعوية تم انتاجها من المديرية العامة للدفاع المدني.// انتهى //07:10ت م0009

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