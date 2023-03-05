شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يكشف عن تفاصيل إصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من إصابة عدد من لاعبيه خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يؤثر على المستوى الفني ونتائج العالمي بالفترة الماضية.

وكشف نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، خلال تقرير رسمي، عن تفاصيل إصابة النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم.

نص تقرير النصر بتفاصيل إصابة مارتينيز

وكان قد خضع مارتينيز، لعملية جراحية في الركبة، وذلك بعد أن تلقى إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، خلال الفترة الماضية.

"أجرى النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز، عملية جراحية ناجحة في الركبة، وتمت العملية في برشلونة على يد الجراح رامون كوجات، بإشراف طبيب النادي دافيد ماركيز، ويغادر بيتي من برشلونة إلى الأرجنتين يوم الجمعة المقبلة، ويبدأ مارتينيز برنامجه التأهيلي في الأرجنتين فور وصوله".

والجدير بالذكر أن مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، أكد أن إدارة النادي تواصلت مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل قيد لاعب أجنبي بديل لبيتي، إلا أن اتحاد القدم رفض طلب النصر.

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 46 نقطة من 19 مباراة، بفارق نقطتين عن الاتحاد الوصيف بـ44 نقطة.