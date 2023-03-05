24 ألفا يتنقلون بالقطارات يوميا - #عاجل

نقل القطاع السككي خلال يناير الماضي 1.101 مليون طن من المعادن، ونقل قطار الشحن للبضائع 153 ألف حاوية، في وقت تم نقل أكثر من 729 ألف راكب على متن قطارات الركاب، وبواقع 24 ألف راكب يوميا، كما افتتح مركز للمعالجة بالدمام، وخدمة 29 مطارا لحركتي النقل الجوي والتجارة.

استثمار أجنبي

كشف تقرير وزارة النقل والخدمات اللوجيستية لشهر فبراير الماضي، توقيع أكبر مشروع لنقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة، من خلال شبكة نقل تمتد لأكثر من 200 مدينة ومحافظة، وخدمة 6 ملايين راكب سنويا، عبر 76 مسارا، توفر 35 ألف وظيفة، وإضافة 3.2 مليارات ريال على الناتج المحلي، ويعد أول مشروع استثمار أجنبي في مجال خدمات النقل بين المدن، الذي سيسهم في فتح المجال لاستثمارات مقبلة، وخدمة مشروع تحرير سوق النقل بالحافلات، ودعم التنمية السياحية، وحركة التنقل، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص.

صدارة الموانئ

تصدر قطاع الموانئ القطاع الأسرع تحولا لقطاعات النقل، ويوجد مشروعان بالرياض ومكة، لنقل حركة الشاحنات العابرة خارج المدن، تسهم في رفع كفاءة الشاحنات، والتخفيف من الازدحام المروري، إلى جانب 3 إعلانات كبرى في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، التي سيتم الكشف عنها خلال العام الحالي، وتقليص مدة الفسح الجمركي إلى ساعتين، بالشراكة مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واستخراج 1500 رخصة لوجيستية، وإطلاق منصة لوجيستي تتوفر بها 70 خدمة، واستهداف زيادة الخدمات إلى 450 خدمة بحلول 2025، وتحويل الرياض وجدة إلى مركزين رئيسين عالميا.

250% ارتفاعا

ارتفعت الطاقة الاستيعابية لمطار الأحساء الدولي إلى 250%، ليصل إجمالي المسافرين إلى مليون مسافر سنويا، بعد تدشين مشروع تطوير وتوسعة المطار، ويبلغ استثمارات أكبر منطقة لوجيستية متكاملة لشركة ميرسك في الشرق الأوسط بميناء جدة الإسلامي 1.3 مليار ريال، وتوفير أكثر من 2500 فرصة وظيفية، بعد وضع حجر الأساس للشركة، وتدشين أول حافلة نقل عام كهربائية بالمملكة، وتوقيع سار عقدا لمدة 10 سنوات مع شركة جيركو، لنقل وشحن ما يزيد على 850 ألف طن من الحجر الجيري والبحص سنويا.

7869 موقعا

أثمرت جهود الطرق في تنظيف 5368 موقعا لمجاري الأودية، ومنشآت تصريف المياه، وردم 2501 موقع بسبب انجرافات الأمطار، وإنارة 6 تقاطعات بالطاقة الشمسية، ومسح وتمهيد طرق ترابية بطول 10.732 كم².

نقل وركاب

1.101 مليون طن معادن منقولة

135 ألف حاوية منقولة

729 ألف راكب منقول

29 مطارا لحركتي النقل والتجارة

200 محافظة ومدينة مستفيدة من نقل الركاب بالحافلات

6 ملايين مستفيد من نقل الركاب

الموانئ تتصدر تحولات قطاعات النقل

مشروعان لنقل حركة الشاحنات العابرة

3 إعلانات للنقل

ساعتان لتقليص الفسح الجمركي

1500 رخصة لوجيستية

%250 ارتفاع طاقة مطار الأحساء

1.3 مليار استثمارات المنطقة اللوجستية

نقل 850 ألف طن من الحجر الجيري والبحص

نظافة وردم 7869 موقعا

إنارة 6 تقاطعات بالطاقة الشمسية