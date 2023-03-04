السعودية اليوم / زلزال بقوة 1ر5 درجات يضرب جزر ريوكيو في اليابان



طوكيو 12 شعبان 1444 هـ الموافق 4 مارس 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجات على مقياس ريختر جزر ريوكيو في اليابان اليوم.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر، عند التقاء خط عرض 05ر25 درجة شمالاً وخط طول 39ر128 درجة شرقاً، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

23:29ت م

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