شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة.. إصابة ثنائي الفتح قبل مواجهة الهلال في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضربة موجعة قوية قبل مواجهة الهلال في دوري روشن السعودي والتي ينتظرها محبي الكرة السعودية في كل مكان

إصابة ثنائي الفتح قبل مواجهة الهلال في دوري روشن السعودي

وكشف نادي الفتح اليوم الأسبت الموافق الرابع من شهر مارس الجارى عن إصابة المحترف تريستان دينجومي لاعب الفريق قبل مواجهة الهلال في دوري روشن السعودي المواجهة التي ستقام يوم الأثنين المقبل.

ويستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة الهلال والفتح يوم الأثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعوية في المواجهة المؤجلة عن الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي.

وبحسب الفحوصات فإن إصابة دينجومي بالتواء بسيط في مفصل القدم، بعد خروجه مصابًا في مباراة الطائي الماضية في دوري روشن السعودي، فيما حدد الجهاز الطبي للفريق برنامج علاجى أيضًا للاعب توفيق بوحميد بعد شعوره بألام في عضلة الفخذ.