شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري روشن السعودي بعد خسارة الشباب أمام العدالة اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل قطاع كبير من محبي الكرة العربية والسعودية من معرفة اهو ترتيب دوري روشن السعودي بعد خسارة الشباب أمام العدالة اليوم السبت الموافق الرابع من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي.

فوز العدالة على الشباب

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة قد حقق الفوز على حساب الشباب بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدف الشباب الوحيد اللاعب آرون سالم بويندزا في الدقيقة 20، بينما سجل أهداف العدالة كلًا من ديفيد تيجانيش في الدقيقة 62 وبيدرو في الدقيقة 97.

ترتيب دوري روشن السعودي

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق العدالة إلى النقطة رقم 16 في المركز الرابع عشر، بينما يتجمد رصيد فريق الشباب عند النقطة رقم 40 في المركز الثالث بفارق ستة نقاط عن صاحب المركز الأول نادي النصر وجاء ترتيب دوري روشن السعودى على النحو التالى:

1- النصر 46 نقطة

2- اتحاد جدة 44 نقطة

3- الشباب 40 نقطة

4- التعاون 34 نقطة

5- الهلال 33 نقطة

6- الفتح 28 نقطة

7- الطائي 25 نقطة

8- الفيجاء 23 نقطة

9- ضمك 22 نقطة

10- أبها 22 نقطة

11- الرائد 21 نقطة

12- الوحدة 20 نقطة

13- الاتفاق 19 نقطة

14- الخليج 16 نقطة

15- العدالة 16 نقاط

16- الباطن 6 نقاط