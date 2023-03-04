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محمد الفلاح - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الهزيمة على يد فريق العدالة بهدفين دون رد في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي في المواجهة التي كانت اليوم السبت الموافق 4 مارس في المواجهة التي لعبت على استاد الأمير فيصل بن فهد.

العدالة يضرب الشباب بهدفين في دوري روشن السعودي

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم فريق الشباب بهدف دون رد، ومنذ بداية المباراة وحاول لاعبى فريق الشباب لتسجيل الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة الـ20 من المباراة سجل آرون سالم بويندزا الهدف الأول لصالح فريق الشباب.

وبعدها حاول لاعبى العدالة لتسجيل الهدف الأول وهدف التعادل ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لينتهى الشوط الأول بتقدم العدالة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني قام مدرب العدالة بدخول أكثر من لاعب من أجل الهدف الأول وهدف العودة إلى المواجهة، وفي الدقيقة الـ62 سجل ديفيد تيجاليتش الهدف الأول وهدف التعادل إلى فريق العدالة.

وبعدها حاول لاعبى الفريقين لتسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز ومر الوقت دون حدوث جديد واعتقد الجميع ان المباراة قد أنتهت ولكن في الدقيقة الـ97 سجل بيدرو إيجانو الهدف الثاني القاتل لصالح فريق العدالة لتنتهى المباراة بفوز العدالة بهدفين مقابل هدف.