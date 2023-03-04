دراسة الأحكام الشرعية والفقهية لمستجدات تقنية مساعدة الإنجاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدراسة الأحكام الشرعية والفقهية في مستجدات تقنية مساعدة الإنجاب، افتتح عضو هيئة كبار العلماء، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور ‏صالح بن حميد، أمس في الرياض المؤتمر الطبي الفقهي «مستجدات تقنية مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي للأجنة قبل الإرجاع وأخلاقياتها»، بتنظيم من الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية ويستمر 3 أيام.

وأكد في كلمته الافتتاحية أهمية تدارس ما يستجد طبيا من قبل أهل الاختصاص لإحاطة الموضوع من جوانبه كافة، مشددا على ضرورة تكامل الأدوار في هذا العصر بحيث لا يستكمل الفقيه تصوره إلا بعد الرجوع إلى المتخصصين في المجال نفسه.

وبين أن مشاركة المعنيين في هذا المؤتمر طبيا وشرعيا وقانونيا لمناقشة ما استجد في التقنيات الطبية الحديثة يبرز التكامل بين أصحاب الاختصاص وانعكاس شمول الشريعة الإسلامية واستيعابها لمجالات الحياة والوصول إلى بيان الحكم الشرعي.

وبدأت الجلسات العملية للمؤتمر الطبي الفقهي لمستجدات تقنية مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي للأجنة قبل الإرجاع وأخلاقياتها، الذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، لمدة 3 أيام، في قاعة الفريدة بالرياض.

ويشارك في المؤتمر أعضاء من هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في علاج العقم وتقنية مساعدة الإنجاب وعلم الوراثة والجينات وطب التخدير والعناية الحرجة والأعصاب ومختصو الأخلاقيات الطبية الحيوية، كذلك في مجال القانون، من خلال 34 ورقة علمية.

مناقشات الجلسات العلمية

