دراسة الأحكام الشرعية والفقهية لمستجدات تقنية مساعدة الإنجاب

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وأكد في كلمته الافتتاحية أهمية تدارس ما يستجد طبيا من قبل أهل الاختصاص لإحاطة الموضوع من جوانبه كافة، مشددا على ضرورة تكامل الأدوار في هذا العصر بحيث لا يستكمل الفقيه تصوره إلا بعد الرجوع إلى المتخصصين في المجال نفسه.
وبين أن مشاركة المعنيين في هذا المؤتمر طبيا وشرعيا وقانونيا لمناقشة ما استجد في التقنيات الطبية الحديثة يبرز التكامل بين أصحاب الاختصاص وانعكاس شمول الشريعة الإسلامية واستيعابها لمجالات الحياة والوصول إلى بيان الحكم الشرعي.
وبدأت الجلسات العملية للمؤتمر الطبي الفقهي لمستجدات تقنية مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي للأجنة قبل الإرجاع وأخلاقياتها، الذي تنظمه الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، لمدة 3 أيام، في قاعة الفريدة بالرياض.
ويشارك في المؤتمر أعضاء من هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في علاج العقم وتقنية مساعدة الإنجاب وعلم الوراثة والجينات وطب التخدير والعناية الحرجة والأعصاب ومختصو الأخلاقيات الطبية الحيوية، كذلك في مجال القانون، من خلال 34 ورقة علمية.
مناقشات الجلسات العلمية
- الأحكام الشرعية في مستجدات تقنية مساعدة الإنجاب.
- الرؤية الفقهية لمستجدات تقنية مساعدة الإنجاب.
- الفحص الوراثي في ضوء التطور الطبي والتقني.
- زرع النخاع الشوكي أو الانتفاع من الخلايا الجذعية الجنينة في علاج المريض.
- الوقاية من الأمراض الوراثية والسرطانات ذات الاستعداد الوراثي.
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