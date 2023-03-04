تلبية احتياجات المستفيدين من «سقيا الماء»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، بمقر بيت الشباب في جدة أخيرا، اتفاقيات شراكة، بحضور أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورؤساء بعض الجمعيات وسفراء سقيا. وأفاد رئيس مجلس الإدارة عايض بن درهم، أن سقيا الماء وقعت الاتفاقيات مع الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة، وجمعية البر الخيرية بمحافظة الكامل، وجمعية البر بحقال، وجمعية البر الخيرية بالأبواء، مشيرا إلى أن الشراكات هدفت لتلبية احتياجات مستفيدي الجمعيات بالماء وتوعيتهم بترشيد استهلاكه.

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