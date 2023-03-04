ضبط 13٫898 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط 13898 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع من 23 فبراير إلى 1 مارس 2023. وتمت إحالة 11774 لبعثاتهم الدبلوماسية و2480 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم، بينما تم ترحيل 10241 مخالفا. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات





13,898 إجمالي عدد المخالفين



8001 مخالف لنظام الإقامة



3832 مخالفا لنظام أمن الحدود



2065 مخالفا لنظام العمل



777 ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود للداخل



51 % يمنيو الجنسية



41 % إثيوبيو الجنسية



8 % جنسيات أخرى



52 ضبطوا لمحاولتهم العبور للخارج



8 متورطين في نقلهم وإيوائهم وتشغيلهم



20,918 تم إخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة



17,535 رجلا



3383 امرأة



11,774 مخالفا أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية



2480 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم



10,241 مخالفا تم ترحيلهم



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