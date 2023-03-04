«جدة تتحرك».. مبادرة لتعزيز ثقافة المشي وجودة الحياة

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وتجول في أجنحة الشركاء الحكوميين والرعاة ومن ضمنها جناح لنبادر، ثم أطلق مسيرة المشي التي بدأت من ساحة اللؤلؤ لمسافة 5 كلم.
وتأتي النسخة الثانية بتنظيم من غرفة جدة ممثلة في مجلس الرعاية الصحية بالشراكة مع أمانة محافظة جدة و برنامج «لنبادر» أحد برامج محافظة جدة، ومشاركة وزارة الرياضة ووزارة الصحة والإدارة العامة للتعليم بجدة وجامعة جدة.
وتهدف مبادرة «جدة تتحرك» لتعزيز ثقافة المشي وجودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز مفهوم الصحة العامة لمختلف شرائح المجتمع لدى سكان جدة، حيث خصصت اللجنة المنظمة 23 ممشى موزعا على أحياء المحافظة، كما خصصت مسارات لمشاركة ذوي الإعاقة.
يذكر أن المبادرة تشهد أنشطة صحية ورياضية يقدمها عدد من الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص انطلاقا من تعزيز الصحة العامة وترسيخ ثقافة رياضة المشي لدى الجميع.
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