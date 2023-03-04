شكرا لقرائتكم خبر تتويج الفائزين في سباق «الحسا تركض» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال أمس، المتسابقين من المحترفين والهواة في سباق الحسا تركض، بمشاركة عدد من مديري الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الأعمال.

وأكد الأمير سعود أهمية تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة مجتمعيا، لما لها من تأثير إيجابي على صحة الإنسان، كجزء من برنامج جودة الحياة التي يمثل إحدى أهم ركائز رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات الرياضية الملهمة تهدف للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي.

وفي ختام السباق توج محافظ الأحساء الفائزين، حيث حصل المتسابق سمير جوهر على المركز الأول، وداويت أدماسي على جائزة المركز الثاني، والمتسابق أنور الغوث على المركز الثالث في سباق فئة المحترفين 12 كلم، أما فئة الهواة رجال 6 كلم حصل المتسابق رايد الجدعاني على المركز الأول، وصالح الشيباني على المركز الثاني، ووسام الفاربي على جائزة المركز الثالث.

وفي فئة هواة النساء 6 كلم حصلت المتسابقة بونتي ريبوتيو على المركز الأول، والمركز الثاني من نصيب المتسابقة فيتوما مباركي، وجائزة المركز الثالث المتسابقة مريم عوادي.

يذكر أن السباق استقطب نحو 10 آلاف متسابق من مختلف الفئات العمرية من محترفين وهواة وأطفال ونساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة «أصحاب الهمم».