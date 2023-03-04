شكرا لقرائتكم خبر البدء في تطوير جادة الخبر بمساحة 26,600 م2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة أن مشروع جادة الخبر يقام على مساحة تتجاوز 26.600 م2، مؤكدة أن التصميم الفريد للمشروع سيجعله واحدا من أبرز الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في الخبر وأكثرها جاذبية، مما يزيد من حيوية المكان وانعكاسه على القطاعات الأخرى كالسياحة والضيافة، حيث سيتميز المشروع بلمسة جمالية متميزة من خلال الاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير التي سيجري تطويرها وتوزيعها بشكل متناسق.
وأشارت الأمانة إلى أن محافظة الخبر تتمتع بخصائص عدة من حيث موقعها الجغرافي وعناصرها المتنوعة على خريطة السياحة في المملكة ودول المنطقة، وجعلها مدينة وواجهة جاذبة على كل الأصعدة من حيث توفير خيارات الترفيه وزيادة الرفاهية.
من جهة أخرى ضبطت الأمانة 8 أطنان من الخضار والفواكه، يقوم على بيعها عمالة مخالفة، في منطقة المستودعات بغرب الدمام، وذلك ضمن حملات وجولات البلدية التي تنفذها في نطاق إشرافها.
وتمت مصادرة 8 أطنان من الخضراوات والفواكه إلى جانب 200 كجم من الأسماك مجهولة المصدر، وعدد من الدجاج والبيض، مؤكدة أنه تم إحالة العمالة المخالفة للجهات المختصة، وتنظيف الموقع من المخلفات والنفايات.
مشروع جادة الخبر
- يحتوي على ممشى بطول 400 م وعرض 20 م.
- بمساحة إجمالية تزيد على 8000 م2.
- 27 موقعا للجلوس على امتداد المشروع.
- تطوير المسطح الأخضر بمساحة 9000 م2.
- إضافة ممرات داخلية وإنارة جمالية.
- تطوير النافورة والمسطح المائي بمساحة 9600 م2.
- إضافة عناصر شجرية و45,000 زهرة.
- مواقف تتسع لـ150 سيارة.
كانت هذه تفاصيل خبر البدء في تطوير جادة الخبر بمساحة 26,600 م2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.