البدء في تطوير جادة الخبر بمساحة 26,600 م2

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز جودة الحياة، بدأت أمانة المنطقة الشرقية العمل في مشروع «جادة الخبر»، بهدف تعزيز مكونات البنية التحتية، مع الحفاظ على قيم الاستدامة، والمضي قدما في تطوير هذه المكونات لتضاهي مدن المنطقة المدن العالمية من حيث المرافق العامة والخدمات، ونمط المعيشة.

وأوضحت الأمانة أن مشروع جادة الخبر يقام على مساحة تتجاوز 26.600 م2، مؤكدة أن التصميم الفريد للمشروع سيجعله واحدا من أبرز الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في الخبر وأكثرها جاذبية، مما يزيد من حيوية المكان وانعكاسه على القطاعات الأخرى كالسياحة والضيافة، حيث سيتميز المشروع بلمسة جمالية متميزة من خلال الاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير التي سيجري تطويرها وتوزيعها بشكل متناسق.

وأشارت الأمانة إلى أن محافظة الخبر تتمتع بخصائص عدة من حيث موقعها الجغرافي وعناصرها المتنوعة على خريطة السياحة في المملكة ودول المنطقة، وجعلها مدينة وواجهة جاذبة على كل الأصعدة من حيث توفير خيارات الترفيه وزيادة الرفاهية.

من جهة أخرى ضبطت الأمانة 8 أطنان من الخضار والفواكه، يقوم على بيعها عمالة مخالفة، في منطقة المستودعات بغرب الدمام، وذلك ضمن حملات وجولات البلدية التي تنفذها في نطاق إشرافها.

وتمت مصادرة 8 أطنان من الخضراوات والفواكه إلى جانب 200 كجم من الأسماك مجهولة المصدر، وعدد من الدجاج والبيض، مؤكدة أنه تم إحالة العمالة المخالفة للجهات المختصة، وتنظيف الموقع من المخلفات والنفايات.

مشروع جادة الخبر

