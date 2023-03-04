شكرا لقرائتكم خبر «مكة تجمعنا».. فعاليات ترفيهية وثقافية في حارة الطيبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بأنشطة ترفيهية وثقافية منها: الحكواتي وسباق الفهد، وأفلام الكرتون، والبلايستيشن، تدشن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم فعالية «مكة تجمعنا» التي تستمر لمدة عشرة أيام.

وتتناسب الفعالية مع جميع الفئات العمرية، حيث تبدأ رحلة الزوار بحارة الطيبين وتضم نحو 30 حرفيا وأسرة منتجة يعرضون حرفا يدوية تشتهر بها مكة المكرمة، إضافة إلى المنتجات المحلية، والعديد من الأركان ذات الطابع المكي الشعبي، ومنطقة للطفل تضم مسرحا للعروض وفقرة للحكواتي والأفلام الكرتونية، والدراجات والرسم على الوجه وتجربة التلوين، ومنطقة للألعاب التقنية كسباق الفهد وتحدي السفيرو والباتاك والبلايستيشن والأركيد والوكسنق.

كما تحتوي الفعالية على منطقة الأنشطة العامة وتضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة التقنية والرياضية كألعاب الفيديو، وألعاب التحمل والقوة، والطاولة والبلياردو، تتوسطها شاشة عملاقة تعرض أفلاما ومحتويات مرئية، ومنطقة المغامرات حيث يمارس الزوار لعبة جدار التسلق ولعبة «الزبلاين».

ومنطقة الألعاب الجماعية (بيبي فوت، طاولة تنس، هوكي، جينجا، إكس أو، جولف، ألعاب التحدي)، كما خصصت الفعالية منطقة «التكية»، وفيها أماكن مخصصة للتسوق واقتناء المشغولات المحلية وتناول الأطعمة والمشروبات وجلسات تراثية للاستراحة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد أن فعالية «مكة تجمعنا» تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة في مكة ورفع مستوى الترفيه والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023، وإثراء تجربة الزوار وصناعة فرص لقطاع الفعاليات مضيفا «تنوع الفعالية يمكنها من جذب جميع الفئات العمرية، وتستقطب الأطفال وفئة الشباب من الرجال والنساء، كما تستقطب فئة كبار السن الذين سيجدون في الفعالية عبقا من الماضي الجميل».

وأفاد الرشيد بأن ما يميز الفعالية أنها تعكس التراث المكي والحارة القديمة بكل تفاصيلها العمرانية والثقافية، إضافة إلى التكنولوجيا الترفيهية، فهي مزيج بينها.

من أنشطة الفعالية

