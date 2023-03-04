شكرا لقرائتكم خبر استعراض الجهود السعودية بمجال حقوق الإنسان في جنيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري اجتماعا بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في جنيف، بحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عبدالمحسن بن خثيله.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان وحرصها الدائم على جعل الإنسان أولوية في كل المجالات، كما بحث الاجتماع الموضوعات ذات الاهتمام بين الهيئة والمنظمة.

وناقش الجانبان أوجه التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التنسيق المشترك والمستمر في هذا المجال بما يحقق مصلحة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

حضر اللقاء أعضاء وفد المملكة المشارك في أعمال اجتماعات دورة مجلس حقوق الإنسان من مسؤولي هيئة حقوق الإنسان المشرف العام على وكالة التعاون الدولي محمد الثعلي، ووكيل الهيئة للتقارير والمعاهدات نايف العتيبي، والأمين العام للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالهيئة محمد المصري.