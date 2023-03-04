استعراض الجهود السعودية بمجال حقوق الإنسان في جنيف

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وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان وحرصها الدائم على جعل الإنسان أولوية في كل المجالات، كما بحث الاجتماع الموضوعات ذات الاهتمام بين الهيئة والمنظمة.
وناقش الجانبان أوجه التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التنسيق المشترك والمستمر في هذا المجال بما يحقق مصلحة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
حضر اللقاء أعضاء وفد المملكة المشارك في أعمال اجتماعات دورة مجلس حقوق الإنسان من مسؤولي هيئة حقوق الإنسان المشرف العام على وكالة التعاون الدولي محمد الثعلي، ووكيل الهيئة للتقارير والمعاهدات نايف العتيبي، والأمين العام للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالهيئة محمد المصري.
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