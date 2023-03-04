جامعة جورج تاون تحتفي بـ4 سعوديات مبتكرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل برنامج زمالة النساء المبتكرات (empowerME ) بتخرج أول دفعة من سيدات الأعمال السعوديات، بحضور نائب رئيس البعثة الأمير مصعب بن محمد، نيابة عن سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بن بندر.

ويأتي البرنامج ضمن مبادرة تمكين التابعة للمجلس الأطلسي بالتعاون مع كلية ماكدونو للأعمال بجامعة جورج تاون، وبدعم من السفارة الأمريكية في الرياض، وبيبسيكو، وشركة يو بي إس، ولجنة المرأة في الأعمال التابعة لغرفة التجارة الأمريكية بالمملكة.

واستمر البرنامج لمدة عام، من مارس 2022 إلى مارس 2023، نالت المشاركات فيه على فرصة تعزيز خبراتهن وزيادة معرفتهن العملية وتطوير علاقتهن بين الأفراد والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والسعودية التي ستساعدهن على توسيع نطاق أعمالهن محليا وإقليميا وعالميا.

قائمة الخريجات

روان الخربوش







المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة تكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة المتخصصة في طب الفضاء وهندسة الخلايا الجذعية لتطبيقات الرعاية.



ريناد الجفري





الرئيسة التنفيذية لشركة تهدف إلى خلق فرص عمل في الصناعة العلاجية لذوي الاحتياجات الخاصة.



سمية الزامل





الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية لإحدى الشركات ومؤسسة لشركتين ناشئتين تقنيتين في المملكة.



سارة بن لادن