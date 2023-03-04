شكرا لقرائتكم خبر بدء استقبال طلبات الحركات الأكاديمية بجامعة نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ جامعة نجران ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم، استقبال طلبات الحركات الأكاديمية للفصل الدراسي الثالث للعام الجامعي الحالي، عبر البوابة الالكترونية: https://edugate.nu.edu.sa/nu/init. وأوضحت الجامعة أن الحركات الأكاديمية تتضمن التحويل الداخلي «تغيير التخصص»، التأجيل عن الفصل الثالث، إعادة القيد للمنسحب والمطوي قيده، التحويل الخارجي من جامعة أخرى إلى جامعة نجران، طباعة استمارة التحويل من جامعة نجران إلى جامعة أخرى، طباعة استمارة طلب زائر من جامعة نجران إلى جامعة أخرى، استقبال طلبات الزائرين من جامعة أخرى إلى جامعة نجران، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو 15 / 8 / 1444هـ الموافق 7 / 3 / 2023م.

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