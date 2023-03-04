«بين أروقة الرواية الشعرية» ندوة بمعرض الشرقية للكتاب

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وأكد أن القارئ المعاصر لديه نهم لاستهلاك كل شيء، ويريد أن يعرف جميع التفاصيل، بل ولديه الفضول والشغف كبير لمعرفه أدق التفاصيل.
وتحدثت الروائية والقاصة الدكتورة شهلا العجيلي عن اللغة الشعرية في الرواية، وقالت «هناك ظواهر في الشعر العربي، والرواية في الأصل هي الحكاية.. شعرية الرواية هي سرديتها بلغتها في السرد وليست اللغة الشعرية، شعرية اللغة تذهب إلى تطريب لغة الرواية، وشعرية التاريخ والتراث والعلاقة مع الآخر تختلف عن السردية، ولكن لكل شيء شعريته الخاصة».
وأكملت «السردية مختلفة، السردية هي كلام، وحينما تفكر تنشغل في تفكيك الصورة الشعرية إذا كانت معقدة، وكلما كانت الاستعارات بعيدة تسيء إلى النص السردي».
مشددة في الوقت نفسه على أن السرد ليس خطابا مباشرا للعقل والمشاعر، مواصلة حديثها بقولها «فالبناء الروائي مثل العمارة إذا كان فيه خطأ يظهر في الرواية كلها».
وذكر الشاعر والروائي الدكتور خليف الغالب أن تشابك المصطلحات موجود منذ القدم، وهو ليس شيئا جديدا، فتقارب الأجناس لم يكن غريبا منذ الأزل.. في القرون المتأخرة أصبح هناك تقارب في الأجناس الأدبية، ولا تستطيع أن تفرق بينها، مضيفا «اللغة الشعرية تدخل للوجود وتستنطق العالم، والاستعارة أحد أهم الخصائص الشعرية، فالنظرة الشعرية تؤلف بين الأشياء».
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