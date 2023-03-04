6 مناطق ممطرة وانخفاض الحرارة بمنطقتين

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، يصل الى أكثر من 50 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر، إلى متر ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية، بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
مواقع للأمطار
ـــــــــــــــ عسير
أبها
أحد رفيدة
الحرجة
الربوعة
خميس مشيط
سراة عبيدة
ظهران الجنوب
ــــــــــــــــ نجران
بدر الجنوب
خباش
ثار
حبونا
يدمة
ــــــــــــــــــــ جازان
الحرث
الداير
الريث
العيدابي
العارضة
فيفا
هروب
ــــــــــــــــــ الباحة
العقيق
القرى
المندق
بلجرشي
بني حسن
المخواة
قلوة
غامد الزناد
الحجرة
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