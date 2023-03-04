84 حالة إنقاذ حياة جوي في 60 يوما

مليون خدمة
بلغ إجمالي حالات طلبات البحث عن المفقودين وادعاء الاعتقال العام الماضي، في برنامج إعادة الروابط العائلية 313 حالة، منها 185 حالة داخل المملكة، و128 خارج المملكة، استنفرت معها هيئة الهلال الأحمر جهودها في الاهتمام بقضايا الإنسان، وتحقيق أهدافها في إعادة الروابط العائلية، بينما نفذت 1.048.480 مليون خدمة إسعافية في العام الماضي.
رسائل دولية
كشفت هيئة الهلال الأحمر عن تبادل 13.501 ألف رسالة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بدء البرنامج، منها 114 رسالة في عام 2022، وأجرت 1267 مكالمة، منها 715 مكالمة مرئية، مقابل 552 مكالمة هاتفية، فيما نفذت العام الماضي 264 فرضية بمختلف مناطق المملكة ضمن اليوم الدولي للحد من الكوارث، وتوفير 58 فرصة تطوعية للمحافظة على البيئة، استفاد منها 595 متطوعا ومتطوعة، بإجمالي 5491 ساعة تطوعية، والإسهام في تسليم 30 مركبة إسعاف لرفع كفاءة الخدمة الصحية في اليمن، ضمن جهود المملكة في إعمار اليمن اليومين الماضيين، إلى جانب معالجة 300 حالة ضمن الخدمات الإنسانية والإسعافية المقدمة للاستمرار في الحفاظ على الأرواح، في زلزال تركيا وسورية.
عمليات نقل وإسعاف
313 حالات طلبات البحث
185 حالة داخل المملكة
128 حالة خارج المكالمة
1.048 مليون خدمة إسعافية
13.501 ألف رسالة متبادلة مع اللجنة الدولية
1267 مكالمة
715 مكالمة مرئية
552 مكالمة هاتفية
264 فرضية منفذة
30 مركبة مسلمة لليمن اليومين الماضيين
300 حالة تم علاجها في زلزال سوريا وتركيا
84 حالة إنقاذ حياة في 60 يوما
284 حالة منقولة عبر الإسعاف الجوي في 2022
4 أهداف محققة للنقل الجوي
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