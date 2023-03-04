84 حالة إنقاذ حياة جوي في 60 يوما

باشرت هيئة الهلال الأحمر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 84 حالة إنقاذ حياة عبر الإسعاف الجوي، فيما بلغت رحلات إنقاذ الحياة العام الماضي 284 حالة تم نقلها عبر الإسعاف الجوي، وتصدرت منطقة مكة المكرمة أكثر مناطق عمليات النقل الجوي بـ66 حالة، والرياض ثانيا بـ59 حالة، والشرقية ثالثا بـ47 حالة، والمدينة المنورة رابعا بـ31 حالة، وتبوك خامسا بـ22 حالة، فيما حقق إسعاف النقل الجوي 4 أهداف ممثلة في: تفادي تدهور الحالة الصحية للمريض بسبب طول مسافة النقل، وتخطي الزحام والمرتفعات والأماكن التي يصعب الوصول إليها، وتسريع عملية الوصول، وإنقاذ الحالة بتقديم العلاج قبل النقل، وتقليل المدة الزمنية بين موقع الحالة والمستشفى.

مليون خدمة

بلغ إجمالي حالات طلبات البحث عن المفقودين وادعاء الاعتقال العام الماضي، في برنامج إعادة الروابط العائلية 313 حالة، منها 185 حالة داخل المملكة، و128 خارج المملكة، استنفرت معها هيئة الهلال الأحمر جهودها في الاهتمام بقضايا الإنسان، وتحقيق أهدافها في إعادة الروابط العائلية، بينما نفذت 1.048.480 مليون خدمة إسعافية في العام الماضي.

رسائل دولية

كشفت هيئة الهلال الأحمر عن تبادل 13.501 ألف رسالة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بدء البرنامج، منها 114 رسالة في عام 2022، وأجرت 1267 مكالمة، منها 715 مكالمة مرئية، مقابل 552 مكالمة هاتفية، فيما نفذت العام الماضي 264 فرضية بمختلف مناطق المملكة ضمن اليوم الدولي للحد من الكوارث، وتوفير 58 فرصة تطوعية للمحافظة على البيئة، استفاد منها 595 متطوعا ومتطوعة، بإجمالي 5491 ساعة تطوعية، والإسهام في تسليم 30 مركبة إسعاف لرفع كفاءة الخدمة الصحية في اليمن، ضمن جهود المملكة في إعمار اليمن اليومين الماضيين، إلى جانب معالجة 300 حالة ضمن الخدمات الإنسانية والإسعافية المقدمة للاستمرار في الحفاظ على الأرواح، في زلزال تركيا وسورية.

عمليات نقل وإسعاف

313 حالات طلبات البحث

185 حالة داخل المملكة

128 حالة خارج المكالمة

1.048 مليون خدمة إسعافية

13.501 ألف رسالة متبادلة مع اللجنة الدولية

1267 مكالمة

715 مكالمة مرئية

552 مكالمة هاتفية

264 فرضية منفذة

30 مركبة مسلمة لليمن اليومين الماضيين

300 حالة تم علاجها في زلزال سوريا وتركيا

84 حالة إنقاذ حياة في 60 يوما

284 حالة منقولة عبر الإسعاف الجوي في 2022

4 أهداف محققة للنقل الجوي