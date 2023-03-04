إلزام مواطن بإعادة تعويض لأمانة العاصمة المقدسة

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة حكمًا يقضى بإلزام مواطن بإعادة (1.733.916) ريال لأمانة العاصمة المقدسة، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الإدارية الاستئناف المقدم من المدعى عليه، وطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به، حيث كانت أمانة العاصمة المقدسة قد تقدمت للمحكمة بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بتعويض المواطن، وتم قبول إعادة النظر ورفض دعوى المواطن بالتعويض، وبناءً عليه أصدرت المحكمة حكمها النهائي المؤيد من محكمة الاستئناف والذي أصبح واجب النفاذ.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على تحقيق الصالح العام، وتطبيق مبدأ الشفافية في التعامل مع مثل هذه القضايا.