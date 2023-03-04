مهرجان للعسل بأضم

ويُشارك في المهرجان عدد من العارضين بأنواع متميزة من العسل الذي تشتهر به المحافظة وما جاورها: كعسل السدر، والسَمر، الظهيانة، والطلح، وغيرها من أنواع العسل.
وأوضح محافظ أضم عبدالله الفيفي، أن المهرجان حقق نجاحات متواصلة في فعالياته وأنشطته وبرامجه المصاحبة من خلال ما خرج به في نسخته الماضية، ويحظى باهتمام ودعم سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على العسل البلدي وتعزيز موارده، كما ينعكس على الحركة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية مما جعله عامل جذب سياحي وتراثي.
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